"Хто замовив Катю Гандзюк?": на Банковій зібралися сотні активістів

На вулиці зібралося близько двох сотень людей. Активісти вимагають від Президента повідомити, "коли замовники вбивства Катерини Гандзюк та одночасно представники його партії будуть позбавлені своїх посад".

На думку учасників акції, замовниками вбивства Гандзюк є однопартійці Петра Порошенка і Юлії Тимошенко.

Учасники акції запалюють свічки та розгортають плакати. Акцію планують почати на Банковій, а о 20:30 переміститись до офісу партії ВО "Батьківщина" на вул.Турівська, 13.

Нагадаємо, 28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, коли зачитають проміжний звіт ТСК по вбивству Гандзюк

Як повідомляв УНН, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гадзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.

4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.