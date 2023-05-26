Кто и как будет рассматривать заявления о компенсации за уничтоженное жилье - решение правительства

Детали

В частности, Кабмин утвердил Примерное положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации.

Комиссия создается органом местного самоуправления в составе не менее пяти человек. Кроме того, в ее состав могут также привлекаться представители государственных органов, органов местного самоуправления (ОМС), предприятий, учреждений, организаций, эксперты, оценщики, архитекторы, представители международных и общественных организаций.

Основные функции и задачи Комиссии:



рассмотрение заявлений о предоставлении компенсации за уничтоженное имущество,



предоставление консультаций по получению компенсации,



установление наличия/отсутствия оснований для получения компенсации,



проверка имеющихся документов и/или информации,



обследование объектов компенсации,



помощь в восстановлении или получении утраченных документов собственности на имущество,



обеспечение подготовки решений о выплате (или отказе в предоставлении) компенсации для дальнейшего утверждения ОМС, (в случае принятия решения о предоставлении компенсации) изготовление с помощью Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) и направление заявителю жилищного сертификата в электронной и/или бумажной форме и тому подобное.



Решение Комиссии о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации с указанием размера/объема и способа компенсации вносятся в РПУИ в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. ОМС должен утвердить решение Комиссии в течение пяти календарных дней со дня его принятия. Решение Комиссии может быть обжаловано путем обращения в орган местного самоуправления, который ее создал.

Согласно утвержденному Положению, Комиссия является консультативно-совещательным органом исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе совета, военной или военно-гражданской администрации, который образуется для рассмотрения вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженное в результате боевых действий имущество.

Дополнение

22 мая вступил в силу Закон “О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины” (законопроект №7198).

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