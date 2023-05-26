Хто і як розглядатиме заяви про компенсацію за знищене житло - рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив правила про Комісію з розгляду питань компенсації за знищене житло. Вона створюється місцевим самоврядуванням і є консультативно-дорадчим органом. Рішення Комісії вносяться до РПЗМ впродовж п'яти робочих днів, і можуть бути оскаржені, пише УНН з посиланням на Мінвідновлення.
Деталі
Так, Кабмін затвердив Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.
Комісія створюється органом місцевого самоврядування у складі не менше ніж п'ять осіб. Окрім того, до її складу можуть також залучатись представники державних органів, органів місцевого самоврядування (ОМС), підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.
Основні функції і завдання Комісії:
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- розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно,
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- надання консультацій щодо отримання компенсації,
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- встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації,
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- перевірка наявних документів та/або інформації,
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- обстеження об'єктів компенсації,
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- допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно,
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- забезпечення підготовки рішень про виплату (або відмові у наданні) компенсації для подальшого затвердження ОМС,(у разі прийняття рішення про надання компенсації) виготовлення за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) та направлення заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі тощо.
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Рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру/обсягу та способу компенсації вносяться до РПЗМ впродовж п'яти робочих днів з дня проведення засідання. ОМС має затвердити рішення Комісії впродовж п'яти календарних днів з дня його прийняття. Рішення Комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.
Згідно з затвердженим Положенням, Комісія є консультативно-дорадчим органом виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, військової або військово-цивільної адміністрації, який утворюється для розгляду питань щодо надання компенсації за знищене внаслідок бойових дій майно.
Доповнення
22 травня набув чинності Закон “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” (законопроєкт №7198).
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