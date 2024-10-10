Хроники селекции судей

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С 2013 по 2023 год количество работающих судей в Украине сократилось на 41,2%. По состоянию на октябрь этого года в стране работало 4988 судей. Сейчас кадровый голод составляет 29,6%.

О том как с годами менялось количество судей в Украине и сколько на сегодняшний день остается свободных вакансий специально для УНН рассказал адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь. 

Судебные реформы в Украине, среди других относительных достижений, имеют один абсолютный показатель эффективности: количество служителей Фемиды с годами неуклонно уменьшается. Хотя реформаторы постепенно снижают предельное количество должностей, судьи все равно не успевают их заполнять! 

Особенности учета

Такие выводы можно сделать на основании анализа статистических данных, которые на запрос предоставила Высшая квалификационная комиссия судей. 

Напомним, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 93 Закона «О судоустройстве и статусе судей» именно ВККС ведет учет данных о количестве должностей судей в судах, в том числе вакантных. Поскольку комиссия как постоянно действующий орган в системе правосудия Украины начала работу после вступления в силу еще старого Закона №2453-VI мы поинтересовались данными, начиная с 2010 года. Но оказалось, что у ВККС есть цифры только с 2012 года. Данные за 2010 и 2011 годы почему-то «не отражены и не задокументированы».

Информация охватывает такие показатели как предельное количество должностей судей, количество лиц, назначенных (избранных) на должности судей и количество вакантных должностей судей.

Для корректного их восприятия необходимо понимать, что данные учета предоставлялись по постоянному месту работы судей без учета сведений о временном переводе отдельных из них. А информация о предельном количестве судей и количестве вакантных должностей учитывает определенное предельное количество судей, но игнорирует образованные суды, которые не начали работу или суды, работа которых была прекращена (то есть подсудность которых определена другому суду). Именно этими особенностями можно объяснить, почему имеющиеся вакансии и заполненные должности в сумме не всегда дают определенное предельное количество судей в Украине. Цифры приводятся по состоянию на конец каждого года (кроме текущего, где данные приведены на 1 октября). Поэтому давайте рассмотрим их.

До реформы и после

Предельное количество должностей во время действия старого закона 2010 года держалось на отметке чуть более 9 тыс. судей вплоть до конца 2016 года, когда оно стало наибольшим (9148). Здесь уместно вспомнить, что именно в 2016 году начала действовать очередная судебная реформа и вступили в силу изменения в Конституцию и новый Закон «О судоустройстве и статусе судей».

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После этого показатель плавно уменьшался до времени введения правового режима военного положения. На конец 2022 года он составлял 6483 должности. В следующем году его немного увеличили. 

Как же определяется потребность в судьях? Согласно ч. 6 ст. 19 Закона «О судоустройстве и статусе судей» количество судей в суде (кроме Верховного Суда) определяет Высший совет правосудия с учетом консультативного заключения Государственной судебной администрации Украины (далее - ГСА Украины), судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

Например, текст решения ВСП от 24.08. 2023 №852/0/15-23 «Об определении количества судей в местных и апелляционных судах» указывает на практику проведения совещаний с участием членов ВСП, ВККС, представителей Совета судей Украины, Верховного Суда, ГСА, Национальной школы судей Украины, на которых обсуждается кадровый голод и нормативы кадрового обеспечения, количество вакансий, проблемы отбора и проведения конкурсов, изучается статистика, нагрузка, а также расходы, определенные в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

Если исходить из логики чиновников, то получается, что потребность в судьях в Украине с 2016 до 2022  года уменьшилась аж на 29,1%! 

Почему так?

Показатели голода

Здесь уместно будет отследить кривую фактического количества судей, а точнее - лиц, назначенных (избранных) на должности судей. И она имеет несколько иной вид.

Из цифр, предоставленных ВККС видно, что фактическое количество было на достаточно высоком уровне (более 8 тыс.), пока в Украине после не сменилась власть в 2014 году. Ведь в 2013 году еще фиксируется рост количества назначенных (избранных) судей (с 8223 до 8371) а вот в конце 2014 года их становится уже меньше - 8062 человека. И дальше наблюдается дальнейшее снижение. Меньше всего их оказалось в 2023 году - 4920 служителей Фемиды (по состоянию на 1 октября текущего года их немного увеличилось). Вообще с 2013 по 2023 год количество работающих судей сократилось на 41,2%! Иными словами, люди уходили с должностей (которые не успевали заполнять) быстрее, чем снижалась потребность (см. процент предельного количества).

Если дополнительно посмотреть на цифры вакансий, можно заметить, что больше всего их было в реформированном 2016-м (2774). Меньше всего - при до смены власти в 2014 году (2013 год - всего 700 вакансий). Но наиболее интересно будет взглянуть не на абсолютное количество вакансий, а на их процент сквозь годы. И здесь можно заметить, что в год судебной реформы, он резко вырос до 30,3% и дальше его пытались держать плюс минус на этом уровне.

Что же влияло на возможность или желание (точнее, на нежелание) людей работать в судебной системе? Смена власти в 2014 году привела к политически мотивированным люстрациям, разного рода преследованиям, многочисленным оценкам и проверкам на добропорядочность судей, что уместно делать при назначении судей на должность, а не с каждой сменой власти. В этот же период «новая» власть создала дополнительные проблемы, когда оказалась неспособной обеспечить работу ВККС. В ноябре 2019 году состав комиссии, отвечающий за отбор судей, прекратил полномочия из-за принятия Верховной Радой Закона от 16.10.2019. Возобновить квалификационное оценивание удалось только в ноябре 2023 года.

По состоянию на 1 октября этого года в Украине работало 4988 судей (полный список можно посмотреть на сайте ВККС). Правда, эти цифры достаточно изменчивы. Так, стало известно, что через два дня Высший совет правосудия, рассмотрел и удовлетворил еще пять заявлений об отставке. Поэтому количество вакансий вновь увеличилось и на сегодня кадровый голод составляет 29,6%.

Владимир Богатырь 

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