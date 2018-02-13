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Хроники Рыбки Дерипаски: Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Хроники Рыбки Дерипаски: Навальный подал в суд на Роскомнадзор

Киев  •  УНН

 • 9787 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Политик и блогер Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который ранее потребовал удалить из сети расследование оппозиционера по миллиардеру Олега Дерипаске и руководителю аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Об этом сообщает издание "Ведомости", которое ознакомилось с иском, передает УНН.

Навальный, как пишет издание, требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации. В иске говорится, что 10 февраля Навальный получил сообщение от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации.

В иске приводятся сведения по расследованию Навального, в частности, что, вероятно, Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей ООО "Яхт-клуб Центр", конечным бенефициаром которого является мать Олега Дерипаски - Валентина Петровна Дерипаска.

"Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренной законодательством для члена правительства Российской Федерации, то есть взяткой", - говорится в иске.

В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако, в материалах Навального такой информации нет - расследование было проведено на основании открытых источников - книги Насти Рыбки "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха", фотографий с Instagram и других открытых сведений, говорится в иске.

"Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица правительства Российской Федерации", - говорится в иске.

Тема представляет интерес для общества, указывает Навальный. В частности, это видно по количеству публикаций в СМИ и количеству просмотров сюжета на YouTube (3,8 млн раз на момент подачи иска).

"Мы понимаем, что технически правильнее было бы обжаловать решение Усть-Лабинского суда, но если нас не допускают там к делу и не принимают нашу жалобу на постановление об обеспечительных мерах, то мы остаемся без права на судебную защиту и можем обжаловать действия только Роскомнадзора как органа, который нарушает наши права", - прокомментировал иск юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

В понедельник юристы ФБК пытались получить определение Усть-Лабинский суда, однако им отказали, поскольку они не являются стороной по делу.

Кроме Навального требования удалить информацию из новостей о расследовании получили издание "Медиазона",
"Радио Свобода", Znak.com, The Village, "Сноб", Newsru.com и даже журнал Maxim, отмечает издание.

Напомним, ранее компания YouTube призвала команду блогера, оппозиционера Алексея Навального удалить один из эфиров на канале "Навальный Live", посвященный расследованию относительно бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько, предупредив о возможном блокировании.

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