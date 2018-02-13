Хроніки Рибки Дерипаски: Навальний подав до суду на Роскомнадзор

Навальний, як пише видання, вимагає визнати дії Роскомнадзора незаконними і зобов’язати виключити його сторінки з реєстру забороненої інформації. У позові йдеться, що 10 лютого Навальний отримав повідомлення від Роскомнадзора про те, що дві сторінки його сайту внесені до реєстру забороненої інформації.

У позові наводяться відомості з розслідування Навального, зокрема, що, імовірно, Приходько відпочивав на яхті, що належить ТОВ “Яхт-клуб Центр”, кінцевим бенефіціаром якого є мати Олега Дерипаски — Валентина Петрівна Дерипаска.

“Безоплатне користування водним судном, що належить на праві власності юридичній особі, є отриманням винагороди (доходу) в натуральній формі, не передбаченої законодавством для члена уряду Російської Федерації, тобто хабарем," - йдеться в позові.

У Конвенції з прав людини йдеться, що свобода на висловлення думки може бути обмежена, зокрема, для захисту репутації або прав інших осіб або запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно. Однак, в матеріалах Навального такої інформації немає — розслідування було проведено на підставі відкритих джерел — книги Насті Рибки “Щоденник зі зваблення мільярдера, або Клон для олігарха”, фотографій з Instagram і інших відкритих відомостей, зазначено в позові.

“Розслідування мало на меті розкрити факти корупції з боку посадової особи уряду Російської Федерації”, — йдеться в позові.

Тема становить інтерес для суспільства, вказує Навальний. Зокрема, це видно з кількості публікацій в ЗМІ і кількості переглядів сюжету на YouTube (3,8 млн раз на момент подачі позову).

“Ми розуміємо, що технічно правильніше було б оскаржити ухвалу Усть-Лабінського суду, але якщо нас не допускають там до справи і не приймають нашу скаргу на ухвалу про забезпечувальні заходи, то ми залишаємося без права на судовий захист і можемо оскаржити дії тільки Роскомнадзора як органу, який порушує наші права”, - прокоментував позов юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов.

У понеділок юристи ФБК намагалися отримати визначення Усть-Лабінський суду, проте їм відмовили, оскільки вони не є стороною у справі.

Крім Навального вимоги видалити інформацію з новин про розслідування отримали видання “Медіазона”, радіо “Свобода”, Znak.com, The Village, “Сноб”, Newsru.com і навіть журнал Maxim, зазначає видання.

Нагадаємо, раніше компанія YouTube закликала команду блогера, опозиціонера Олексія Навального видалити один з ефірів на каналі “Навальний Live”, присвячений розслідуванню щодо бізнесмена Олега Дерипаски та віце-прем’єра Росії Сергія Приходько, попередивши про можливе блокування.