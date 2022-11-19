Хотели избавиться от флага рф: под Мелитополем сожгли дом культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района сожгли дом культуры, чтобы избавиться от российского флага. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Жители Мелитопольщины даже на 9-м месяце оккупации ярко показывают сопротивление чему-либо рашистскому. В селе Мироновка Мелитопольского района кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного российского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием. Но никто даже не пытался тушить. Ведь люди, которые выживают в оккупации, хотят увидеть "русский мир" только в адском пламени", - написал Федоров в Telegram.
Напомним
В Мелитополе отключили трансляцию российских телеканалов.