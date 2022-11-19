Хотіли позбутися прапора рф: під Мелітополем спалили будинок культури
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району спалили будинок культури, щоб позбутися російського прапору. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Жителі Мелітопольщини навіть на 9-у місяці окупації яскраво показують спротив будь-чому рашистському. У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелось пожертвувати цілою будівлею. Але ніхто навіть не намагався гасити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "руський мір" тільки в пекельному полум’ї", - написав Федоров у Telegram.
Нагадаємо
У Мелітополі відключили трансляцію російських телеканалів.