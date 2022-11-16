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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Мелітополі відключили трансляцію каналів роспропаганди

У Мелітополі відключили трансляцію каналів роспропаганди

Київ • УНН

 • 316095 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Мелітополі відключили трансляцію російських телеканалів, передає УНН із посиланням на Генеральний штаб.

Цитата

"У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мелітополі стався вибух біля чергового лігва окупантів - мер

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.

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