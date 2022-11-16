У Мелітополі відключили трансляцію каналів роспропаганди

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"У Мелітополі відключено трансляцію каналів російського телебачення. Також у місті фіксуються значні проблеми з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.