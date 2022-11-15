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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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У Мелітополі стався вибух біля чергового лігва окупантів - мер

У Мелітополі стався вибух біля чергового лігва окупантів - мер

Київ • УНН

 • 252557 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області стався вибух біля чергового лігва російських окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів", - повідомив Федоров.

Деталі

За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху.

"Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - написав мер Мелітополя.

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