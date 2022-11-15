У Мелітополі стався вибух біля чергового лігва окупантів - мер

Цитата

"Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів", - повідомив Федоров.

Деталі

За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до 4-го поверху.

"Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і рашистські поліцейські. Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти", - написав мер Мелітополя.

Доповнення

Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога на півдні.