В Мелитополе произошел взрыв возле очередного логова оккупантов - мэр

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"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов", - сообщил Федоров.

Детали

По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.

"Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты", - написал мэр Мелитополя.

Дополнение

Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага на юге.