В Мелитополе произошел взрыв возле очередного логова оккупантов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв возле очередного логова российских оккупантов, сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
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"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, около 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов", - сообщил Федоров.
Детали
По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.
"Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты", - написал мэр Мелитополя.
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