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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога

Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога

Київ • УНН

 • 263068 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та трьох одиниць авто-бронетехніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки.

Решта втрат ворога дорозвідується.

Нагадаємо 

Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.

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