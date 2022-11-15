Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та трьох одиниць авто-бронетехніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Деталі
З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки.
Решта втрат ворога дорозвідується.
Нагадаємо
Сили оборони України знищили вже понад 330 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136”.