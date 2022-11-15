Українські захисники знищили ЗРК "Тор-М2" та три одиниці авто-бронетехніки ворога

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З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках. Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса "Тор-М2" та 3 одиниць авто-бронетехніки.

Решта втрат ворога дорозвідується.

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