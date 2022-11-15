Украинские защитники уничтожили ЗРК "Тор-М2" и три единицы автобронетехники врага
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и трех единиц автобронетехники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня “Град” пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсам. Без потерь.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 50 огневых задач, в том числе по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, состава с боеприпасами в Олешках. Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц автобронетехники.
Остальные потери врага доразведываются.
Напомним
Силы обороны Украины уничтожили уже более 330 иранских дронов-камикадзе “Shahed-136”.