В Мелитополе отключили трансляцию каналов роспропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Мелитополе отключили трансляцию российских телеканалов, передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб.
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"В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением", - говорится в сообщении.
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Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники.