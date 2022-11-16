В Мелитополе отключили трансляцию каналов роспропаганды

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"В Мелитополе отключена трансляция каналов российского телевидения. Также в городе фиксируются значительные проблемы с водоснабжением", - говорится в сообщении.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники.