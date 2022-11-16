Ще плюс 630: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 16.11.2022 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2871 (+10) од,



бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24) од,



артилерійських систем – 1860 (+10) од,



РСЗВ – 393 (+0) од,



засобів ППО ‒ 209 (+1) од,



літаків – 278 (+0) од,



гелікоптерів – 261 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),



крилатих ракет ‒ 3474 (+75),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,



спеціальної техніки ‒ 160 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

ЗСУ уразили чотири райони дислокації окупантів та два склади боєприпасів.