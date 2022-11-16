Ще плюс 630: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 16.11.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 82 710 (+630) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2871 (+10) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5797 (+24) од,
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- артилерійських систем – 1860 (+10) од,
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- РСЗВ – 393 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 209 (+1) од,
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- літаків – 278 (+0) од,
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- гелікоптерів – 261 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14),
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- крилатих ракет ‒ 3474 (+75),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од,
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- спеціальної техніки ‒ 160 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
ЗСУ уразили чотири райони дислокації окупантів та два склади боєприпасів.