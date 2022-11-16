Еще плюс 630: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.11.2022 ориентировочно составляли:
-
- личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,
-
- танков ‒ 2871 (+10) ед,
-
- боевых бронированных машин ‒ 5797 (+24) ед,
-
- артиллерийских систем – 1860 (+10) ед,
-
- РСЗО – 393 (+0) ед.,
-
- средств ПВО ‒ 209 (+1) ед,
-
- самолетов – 278 (+0) ед,
-
- вертолетов – 261 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
-
- крылатых ракет ‒ 3474 (+75),
-
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед,
-
- специальной техники – 160 (+0).
-
"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
ВСУ поразили четыре района дислокации оккупантов и два склада боеприпасов.