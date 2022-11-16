Еще плюс 630: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантов

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали 

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.11.2022 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2871 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5797 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 1860 (+10) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед.,
  • средств ПВО ‒ 209 (+1) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 3474 (+75),
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед,
  • специальной техники – 160 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ поразили четыре района дислокации оккупантов и два склада боеприпасов.

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