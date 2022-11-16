Еще плюс 630: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантов

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.11.2022 ориентировочно составляли:



личного состава – около 82 710 (+630) человек ликвидировано,



танков ‒ 2871 (+10) ед,



боевых бронированных машин ‒ 5797 (+24) ед,



артиллерийских систем – 1860 (+10) ед,



РСЗО – 393 (+0) ед.,



средств ПВО ‒ 209 (+1) ед,



самолетов – 278 (+0) ед,



вертолетов – 261 (+0) ед,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),



крылатых ракет ‒ 3474 (+75),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,



автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9) ед,



специальной техники – 160 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

ВСУ поразили четыре района дислокации оккупантов и два склада боеприпасов.