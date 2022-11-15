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ЗСУ уразили чотири райони дислокації окупантів та два склади боєприпасів – Генштаб

ЗСУ уразили чотири райони дислокації окупантів та два склади боєприпасів – Генштаб

Київ • УНН

 • 368970 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.

«На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія випустила по Україні 85 ракетних ударів

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

• на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

• на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

• на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

• на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

• на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

• на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

• на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

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