росія завдала по Україні 85 ракетних ударів – Зеленський

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"85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, він свого не доб'ється. Ще попереду можу бути біля 20 ударів", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 15 листопада російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.