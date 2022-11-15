росія завдала по Україні 85 ракетних ударів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти випустили по Україні 85 ракетних ударів, більшість ракет влучили в енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
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"85 ракетних ударів випущено по Україні, по наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог, він свого не доб'ється. Ще попереду можу бути біля 20 ударів", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 15 листопада російські окупанти випустили по Україні близько 100 ракет, перевершивши ракетну атаку 10 жовтня, коли було 84 ракети.