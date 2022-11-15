россия нанесла по Украине 85 ракетных ударов – Зеленский

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"85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг, он своего не добьется. Еще впереди могу быть около 20 ударов", – сказал Зеленский.

Напомним

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 15 ноября российские оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет, превзойдя ракетную атаку 10 октября, когда было 84 ракеты.