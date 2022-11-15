ВСУ поразили четыре района дислокации оккупантов и два состава боеприпасов – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в течение этих суток противник нанес массированный ракетный удар по военной и гражданской инфраструктуре нескольких областей Украины. Результаты работы средств ПВО Сил обороны Украины и последствия ударов противника по объектам критической инфраструктуры уточняются. Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты по линии столкновения.
«На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь», - отмечается в сообщении.
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В других направлениях враг совершал обстрелы:
• на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;
• на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;
• на Купянском и Лиманском направлениях – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;
• на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;
• на Авдеевском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;
• на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;
• на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.