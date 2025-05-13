Хотели "зажигательный" контент: еще четверо подростков получили ожоги на крышах вагонов

Еще четверо подростков в возрасте 14-15 лет получили 60-80% ожогов тела в результате попыток снять опасный контент для соцсетей на крышах поездов, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Первый трагический случай произошел 9 мая в Киевской области. Девушка 2010 г. р. вылезла на крышу зерновоза, стоявшего на станции Буча. Последствия — поражение током, более 80% ожогов тела.

Подобный инцидент произошел и на станции Хмельницкий: двое несовершеннолетних 2010 и 2011 г. р. вылезли на крышу вагона хозяйственного поезда. Оба получили поражение током, получив ожоги 60% и 5% тела соответственно.

Несколькими неделями ранее подросток на Волыни также вылез на железнодорожную цистерну и получил ожоги от поражения током при схожих обстоятельствах.

Добавим

В УЗ напомнили, что контактная сеть железной дороги имеет напряжение более 27 тыс. вольт. Если человек подходит к ней ближе чем на 1-1,5 м, то возникает электрическая дуга, которая пробивает воздух и поражает тело. Температура в точке удара достигает 15 тыс. градусов, как в центре молнии. Это приводит к возгоранию одежды и тела, тяжелым ожогам или даже мгновенной смерти.