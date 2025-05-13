Хотіли "запальний" контент: ще четверо підлітків отримали опіки на дахах вагонів
Київ • УНН
Четверо підлітків на Київщині, Хмельниччині та Волині отримали серйозні опіки через спроби зняти відео на залізничних вагонах. Контактна мережа має напругу понад 27 тис. вольт.
Ще четверо підлітків віком 14-15 років отримали 60-80% опіків тіла внаслідок спроб зняти небезпечний контент для соцмереж на дахах поїздів, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Перший трагічний випадок стався 9 травня на Київщині. Дівчина 2010 р. н. вилізла на дах зерновоза, що стояв на станції Буча. Наслідки — ураження струмом, понад 80% опіків тіла.
Подібний інцидент стався й на станції Хмельницький: двоє неповнолітніх 2010 та 2011 р. н. вилізли на дах вагона господарського поїзда. Обоє зазнали ураження струмом, отримавши опіки 60% та 5% тіла відповідно.
Кількома тижнями раніше підліток на Волині також виліз на залізничну цистерну та отримав опіки від ураження струмом за схожих обставин.
Додамо
В УЗ нагадали, що контактна мережа залізниці має напругу понад 27 тис. вольт. Якщо людина підходить до неї ближче ніж на 1-1,5 м, то виникає електрична дуга, яка пробиває повітря й уражає тіло. Температура в точці удару сягає 15 тис. градусів, як у центрі блискавки. Це призводить до займання одягу та тіла, тяжких опіків або навіть миттєвої смерті.