Хотіли "запальний" контент: ще четверо підлітків отримали опіки на дахах вагонів

Ще четверо підлітків віком 14-15 років отримали 60-80% опіків тіла внаслідок спроб зняти небезпечний контент для соцмереж на дахах поїздів, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Перший трагічний випадок стався 9 травня на Київщині. Дівчина 2010 р. н. вилізла на дах зерновоза, що стояв на станції Буча. Наслідки — ураження струмом, понад 80% опіків тіла.

Подібний інцидент стався й на станції Хмельницький: двоє неповнолітніх 2010 та 2011 р. н. вилізли на дах вагона господарського поїзда. Обоє зазнали ураження струмом, отримавши опіки 60% та 5% тіла відповідно.

Кількома тижнями раніше підліток на Волині також виліз на залізничну цистерну та отримав опіки від ураження струмом за схожих обставин.

Додамо

В УЗ нагадали, що контактна мережа залізниці має напругу понад 27 тис. вольт. Якщо людина підходить до неї ближче ніж на 1-1,5 м, то виникає електрична дуга, яка пробиває повітря й уражає тіло. Температура в точці удару сягає 15 тис. градусів, як у центрі блискавки. Це призводить до займання одягу та тіла, тяжких опіків або навіть миттєвої смерті.