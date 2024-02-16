Хотели за границу, а попали на дерево: на Закарпатье задержали двух нарушителей границы

В закарпатском лесу пограничники спасли двух нарушителей границы от переохлаждения. Мужчины пытались тайком попасть в Словакию заблудились и оказались на дереве. О случае рассказали коммуникационщики Госпогранслужбы, передает УНН.

43-летний полтавчанин и 30-летний харьковчанин планировали попасть в Словакию, а оттуда - в страны Западной Европы. Они приехали в Закарпатье, дождались темноты и пошли по маршруту, спланированному заранее по онлайн-картам. Единственное, что не учли правонарушители, это то, что дорога может оказаться опасной и завершиться на дереве. - рассказали в ГПСУ.

Детали

По данным ГПСУ, полтавчанин и харьковчанин попали на подтопленный участок приграничья. Чтобы спастись они вылезли на дерево и вызвали ГСЧС.

Отмечается, что правоохранителям и спасателям пришлось потратить несколько часов, чтобы найти заблудившихся мужчин. В результате их удалось разыскать с помощью беспилотника пограничников. Горе-майдридники забрели в дебри подтопленного участка границы, и спасатели пробирались к ним на резиновой лодке.

Госпогранслужба показала кадры с круговой обороны в Авдеевке

По данным ГПСУ кроме админпротоколов о нарушении границы, оба мужчины получили сильное переохлаждение. Им оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу. Дальнейшую судьбу нарушителей будет решать суд.