Хотіли за кордон, а потрапили на дерево: на Закарпатті затримали двох порушників кордону
Київ • УНН
Двоє чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до Словаччини, заблукали в лісі, вилізли на дерево, щоб врятуватися від повені, і були врятовані прикордонниками, які знайшли їх за допомогою дрона.
У закарпатському лісі прикордонники врятували двох порушників кордону від переохолодження. Чоловіки намагалися потайки потрапити у Словаччину заблукали й опинились на дереві. Про випадок розповіли комунікаційники Держприкордонслужби, передає УНН.
43-річний полтавець та 30-річний харків’янин планували потрапити до Словаччини, а звідти – до країн Західної Європи. Вони приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви і пішли маршрутом, спланованим заздалегідь за онлайн-картами. Єдине, що не врахували правопорушники, це те, що дорога може виявитися небезпечною і завершитися на дереві.
Деталі
За даними ДПСУ, полтавець та харків’янин потрапили на підтоплену ділянку прикордоння. Аби врятуватися вони вилізли на дерево й викликали ДСНС.
Зазначається, що правоохоронцям та рятувальникам довелося витратити декілька годин, аби знайти заблукалих чоловіків. В результаті їх вдалося розшукати за допомогою безпілотника прикордонників. Горе-майдрівники забрели нетрі підтопленої ділянки кордону, й рятувальники пробирались до них гумовим човном.
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За даними ДПСУ окрім адмінпротоколів про порушення кордону, обидва чоловіка дістали сильне переохолодження. Їм надали невідкладну медичну допомогу й доставили у лікарню. Подальшу доля порушників вирішуватиме суд.