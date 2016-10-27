Холодная и влажная погода будет в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, холоднее будет на северо-востоке, ночью ожидается 0-5 градусов мороза, в общем + 2 + 7 градусов тепла. В течение дня ожидается + 3 + 9 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму местами до 10 градусов, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
В западных и северных областях Украины пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег. На остальной территории существенные осадки маловероятны.
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- В западной части ожидаются небольшие дожди и похолодание. Температура воздуха ночью и днем 2 + 6 градусов тепла, на Закарпатье до +10 градусов выше нуля.
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- В северных областях ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью + 1 + 5 тепла, в Сумской области до -3 мороза, днем 2 + 7 градусов выше нуля.
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- В восточных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем + 4 + 8 градусов тепла.
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- В центральной части существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью + 2 + 5 тепла, местами 0-3 мороза, днем + 3 + 8 градусов выше нуля.
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- В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 0 + 5 градусов тепла, днем 6 + 11 градусов выше нуля.
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Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 м / с.