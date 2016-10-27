Холодная и влажная погода будет в Украине

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, холоднее будет на северо-востоке, ночью ожидается 0-5 градусов мороза, в общем + 2 + 7 градусов тепла. В течение дня ожидается + 3 + 9 градусов тепла, на Закарпатье и в Крыму местами до 10 градусов, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.