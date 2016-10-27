Холодна і волога погода буде в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, найхолодніше буде на північному сході, вночі очікується 0-5 градусів морозу, загалом +2+7 градусів тепла. Протягом дня очікується +3+9 градусів тепла, на Закарпатті та в Криму місцями до +10 градусів, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
У західних та північних областях України пройдуть невеликі дощі, можливий мокрий сніг. На решті території суттєві опади малоймовірні.
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- У західній частині очікуються невеликі дощі та похолодання. Температура повітря вночі та вдень +2+6 градусів тепла, на Закарпатті до +10 градусів вище нуля.
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- У північних областях очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі +1+5 тепла, у Сумській області до -3 морозу, вдень +2+7 градусів вище нуля.
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- У східних областях дощів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень +4+8 градусів тепла.
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- У центральній частині суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі +2+5 тепла, місцями 0-3 морозу, вдень +3+8 градусів вище нуля.
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- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 0+5 градусів тепла, вдень +6+11 градусів вище нуля.
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Вітер в Україні північно-східний, 5-12 м/с.