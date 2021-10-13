Шествие ко Дню защитников и защитниц: в центре Киева перекроют движение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице 14 октября из-за проведения мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины перекроют движение транспорта. Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, информирует УНН.
Детали
"В связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта", — говорится в сообщении.
Движение перекроют на:
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- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
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- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
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- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
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- улице Михайловской;
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- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
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- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);
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- участках прилегающих улиц.
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Напомним
В столице в пятницу, 15 октября, из-за футбольного матча возможны изменения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".