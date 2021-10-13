Хода до Дня захисників і захисниць: у центрі Києва перекриють рух

Деталі

"У зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту", — ідеться у повідомленні.

Рух перекриють на:



вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);



бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);



вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);



вулиці Михайлівській;



вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);



вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);



ділянках прилеглих вулиць.



Нагадаємо

У столиці в п'ятницю, 15 жовтня, через футбольний матч можливі зміни у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".