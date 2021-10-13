У Києві цієї п'ятниці через футбол можуть обмежити роботу метро

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"15 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Зоря" (Луганськ) можливі деякі зміни у роботі столичного метро", — ідеться у повідомленні.

Отже, перед початком гри можуть обмежити (закрити) на вхід станцію "Олімпійська". А після завершення матчу можуть обмежити (закрити) на вхід станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У метрополітені додали, що обмеження вводять із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.