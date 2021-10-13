В Киеве в эту пятницу из-за футбола могут ограничить работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице в пятницу, 15 октября, из-за футбольного матча могут быть изменения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает УНН со ссылкой на предупреждение от Киевского метрополитена.
Детали
"15 октября из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метро", — говорится в сообщении.
Итак, перед началом игры могут ограничить (закрыть) на вход станцию "Олимпийская". А после завершения матча могут ограничить (закрыть) на вход станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
В метрополитене добавили, что ограничения вводят из-за соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.