Хотят избавиться от конкурента на рынке продовольствия: Зеленский рассказал почему рф блокирует украинские порты

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"Мы организовали "зерновую инициативу", мы обратились к международным организациям и лидерам, которые дали нам деньги, фонд, для того, чтобы мы отправили (агропродукцию - ИФ-У), кстати, в большинство ваших государств мы отправили бесплатно. Вот что мы делали. И это не результат кризиса или конфликта между двумя государствами. Это последствия блокирования россией наших портов", - сказал Зеленский.

Детали

рф это делает, "чтобы самим продавать свою агропродукцию, и чтобы не было конкуренции со стороны Украины, такого крупного поставщика", подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что "россия не давала возможности существования любого зернового морского коридора, до тех пор, кстати, пока мы в одностороннем порядке не деоккупировали наш остров Змеиный, и пока мы не получили соответствующее оружие, которое гарантировало бы безопасность нашим портам".

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Президент сказал, что "нельзя хорошими словами или добрыми шагами в отношении президента российской федерации остановить его агрессию. Я считаю, наоборот, - дипломатическая изоляция, показать, что весь мир понимает, что он агрессор и террорист, и его окружение - это военные преступники, такие же, как он. Я считаю, что именно это может быть серьезным и повлиять на его общество. Мы этим должны заниматься, влиять на его общество, чтобы они поняли, что они изолированы".