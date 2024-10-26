Хмельницкий без света после атаки рф: 8 "шахедов" сбиты силами ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницком районе 4 населенных пункта остались без электроснабжения из-за вражеской атаки. Повреждены отель и дома, пострадавших нет, силы ПВО сбили 8 дронов.

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в частности в областном центре. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

В результате атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе в областном центре. Из-за атаки повреждено помещение гостиницы и окна в двух домах. На месте происшествия работают соответствующие службы

- написал Тюрин в Telegram.

По его словам, энергетики делают все, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Раненых или погибших среди гражданского населения нет.

По словам Тюрина, во время воздушных тревог в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 БПЛА типа «Shahed».

Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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