Хмельницкий без света после атаки рф: 8 "шахедов" сбиты силами ПВО
Киев • УНН
В Хмельницком районе 4 населенных пункта остались без электроснабжения из-за вражеской атаки. Повреждены отель и дома, пострадавших нет, силы ПВО сбили 8 дронов.
В Хмельницкой области в результате вражеской атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в частности в областном центре. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
В результате атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе в областном центре. Из-за атаки повреждено помещение гостиницы и окна в двух домах. На месте происшествия работают соответствующие службы
По его словам, энергетики делают все, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.
Раненых или погибших среди гражданского населения нет.
По словам Тюрина, во время воздушных тревог в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 8 БПЛА типа «Shahed».
Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой области.