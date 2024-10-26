Хмельницький без світла після атаки рф: 8 "шахедів" збито силами ППО
Київ • УНН
У Хмельницькому районі 4 населені пункти залишились без електропостачання через ворожу атаку. Пошкоджено готель та будинки, постраждалих немає, сили ППО збили 8 дронів.
У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, зокрема в обласному центрі. Обійшлось без постраждалих, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
Внаслідок атаки частково відсутнє світло в 4 населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі. Через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках. На місці події працюють відповідні служби
За його словами, енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає.
За словами Тюріна, під час повітряних тривог на Хмельниччині наші сили ППО збили 8 БПЛА типу "Shahed".
Раніше повідомлялось про серію вибухів на Хмельниччині.