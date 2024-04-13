Хмельницкая область: вновь созданная Добровольная пожарная команда начала свою работу

В Хмельницкой области начала работать Добровольная пожарная команда. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области начала свою работу вновь созданная Добровольная пожарная команда, в состав которой входят 2 женщины и 5 мужчин, которые прошли обучение в Польше.

Добровольцы-пожарные получили ценный опыт от наставников и готовы применить его на практике, оказывая помощь чрезвычайникам области.

Они будут реагировать на вызовы с помощью новой техники, которую получили от польских партнеров; и будут полностью обеспечены необходимой экипировкой.

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