Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Одобрен проект закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции". Законопроект предусматривает принятие в соответствии с установленным законом порядком решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 филиала "Обособленное подразделение "Хмельницкая атомная электрическая станция - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект предусматривает определение места размещения энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции, а также определять количество реакторов, их тип и общую характеристику.

Также предлагает определить назначение энергоблоков для промышленного производства электрической и тепловой энергии, общие требования к проектированию и строительству энергоблоков, ставку сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения АЭС.

Напомним,

Энергоблок Хмельницкой АЭС вышел на максимальную мощность после досрочного проведения восстановительного ремонта, что было крайне важно, учитывая постоянные атаки на энергосистему Украины.