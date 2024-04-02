Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  38473 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  42076 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  56236 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  52661 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88251 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119223 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117623 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118465 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  173885 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107055 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

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1 апреля 2024, 09:33  •  173885 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  446994 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  419056 просмотра

Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров одобрил законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Экономика •   •  9602 просмотра
Кабмин утвердил законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС

Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

18 украинцев подали заявления на возмещение в Реестр убытков от российской агрессии в течение первого часа его работы.

Война •   •  10762 просмотра
Реестр убытков от агрессии рф: за первый час работы 18 украинцев подали заявки на компенсацию

В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

Из-за технических проблем комплексы самообслуживания на станциях киевского метрополитена временно не работают, но пассажиры могут оплачивать проезд транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой", бесконтактной банковской картой, или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

Киев •   •  9410 просмотра
В Киеве на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания

Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

Энергоблок Хмельницкой АЭС вышел на максимальную мощность после досрочного проведения восстановительного ремонта, что было крайне важно, учитывая постоянные атаки на энергосистему Украины.

Война •   •  11142 просмотра
Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

Четверо человек похитили мужчину, избили его и требовали $10 000, закрыв в гараже в Киевской области, но жертве удалось сбежать и сообщить об инциденте правоохранителям, в результате чего подозреваемым было предъявлено обвинение и им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Киев •   •  10082 просмотра
Закрыли в гараже, били и требовали 10 тыс. долларов: сообщено о подозрении группе похитителей на Киевщине

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

ООО "Львовский арсенал" обращается к министру обороны Украины с просьбой посодействовать разрешению ситуации с поставками минометных мин, закупленных по контракту с Министерством обороны, которые сейчас находятся в Словакии.

Война •   •  38473 просмотра
Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

Бойцы 97-го отдельного механизированного батальона собирают средства на лечение служебной собаки Лео, который получил осколочные ранения и перелом бедренной кости во время вражеского обстрела во время выполнения боевого задания.

Война •   •  11631 просмотра
Четвероногий собрат: военные собирают на лечение служебной собаки, раненой во время обстрела

Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Пятеро сообщников организованной группировки по поддельным документам переправили через украинскую границу в Европу лесоматериалы на сумму почти 43 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  9603 просмотра
Контрабанда леса на миллионы гривен: подозревают пятерых сообщников организованной группы

Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

Министерство здравоохранения проверило более 53 000 медико-экспертных дел военно-врачебных комиссий, зафиксировав нарушения и предоставив рекомендации, и планирует проводить регулярные проверки, следующая волна которых начнется в апреле.

Общество •   •  11686 просмотра
Минздрав уже проверил более 53 тыс. медико-экспертных дел, вторая волна проверок начнется в апреле - Шмыгаль

россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине

В результате российского обстрела погиб 79-летний житель села Токаревка Херсонской области.

Общество •   •  12941 просмотра
россияне убили 79-летнего жителя Токаревки на Херсонщине