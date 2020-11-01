ХК "Мариуполь" одержал первую победу в истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Мариуполе состоялся матч третьего тура чемпионата Украины по хоккею между "Мариуполем" и "Ледяными Волками", передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
На 5-й минуте счет в матче открыл капитан “Мариуполя” Владимир Чердак, успешно сыграл на добивании и реализовал численное преимущество. Через 10 минут счет удвоил Кирилл Бондаренко, который также забросил шайбу в большинстве.
Преимущество “Мариуполя” была в течении игры, однако незадолго до второго периода “Ледяные Волки” сократили отставание: финский легионер Еету Моксунен мощным броском “пробил” Тимура Мамедова. Точку в матче поставил Вадим Мазур, который переиграл голкипера “волков” Андрея Стельмаха с пустой зоны перед воротами — 3:1.
Отметим, что в другом противостоянии “Донбасс” разгромил “Белый Барс” — 9:0.