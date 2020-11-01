ХК "Маріуполь" здобув першу перемогу в історії клубу

На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив капітан “Маріуполя” Володимир Чердак, який успішно зіграв на добиванні і реалізував чисельну перевагу. Через 10 хвилин рахунок подвоїв Кирило Бондаренко, який також закинув шайбу в більшості.

Перевага “Маріуполя” була по грі, однак незадовго до другого періоду “Крижані Вовки” скоротили відставання: фінський легіонер Єєту Моксунен потужним кидком “пробив” Тимура Мамедова. Крапку в матчі поставив Вадим Мазур, який переграв голкіпера “вовків” Андрія Стельмаха з порожньої зони перед воротами — 3:1.

Відзначимо, що в іншому протистоянні “Донбас” розгромив “Білий Барс” — 9:0.