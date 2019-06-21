ХК "Донбасс" завоевал право принять этап Континентального кубка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Будапеште состоялось совещание представителей клубов-участников Континентального кубка Международной федерации хоккея сезона 2019-2020 гг. Об этом написала ФХУ, передает УНН.
На совещании были утверждены окончательные составы групп. Двадцать команд из двадцати стран будут бороться за трофей в семи различных группах в течение четырех этапов. Семикратный чемпион Украины донецкий "Донбасс" стартует со второго этапа.
После успешного проведения турниров Континентального кубка в Донецке, впервые с 2013 года хоккейный клуб "Донбасс" получил право проведения раунда клубного турнира IIHF.
Соперниками украинской чемпиона по группе С будут: команда "Моего" из Латвии, румынский "Корона" и победитель группы А. ("Црвена Звезда", Сербия, "Ирбис-Скейт", Болгария, "Акюрейри", Исландия, "Зейнтибурну", Турция).
Кроме того, донецкий клуб впервые с 2013 года завоевал право быть хозяином матчей своей группы.
Добавим, что матчи второго этапа группы С Континентального кубка-2020 пройдут с 18 по 20 октября на ледовой арене "Терминал" в Броварах.