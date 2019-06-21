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ХК "Донбас" виборов право прийняти етап Континентального кубка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У Будапешті відбулася нарада представників клубів-учасників Континентального кубка Міжнародної федерації хокею сезону 2019-2020 рр. Про це написала ФХУ, передає УНН.

ХК "Донбас" виборов право прийняти етап Континентального кубка

На нараді були затверджені остаточні склади груп. Двадцять команд з двадцяти країн будуть боротися за трофей у семи різних групах протягом чотирьох етапів. Семиразовий чемпіон України донецький "Донбас" стартуватиме з другого етапу.

Після успішного проведення турнірів Континентального кубка в Донецьку, вперше з 2013 року хокейний клуб "Донбас" отримав право проведення раунду клубного турніру IIHF.

Суперниками українського чемпіона по групі С будуть: команда "Мого" з Латвії, румунська "Корона" та переможець групи А. ("Црвена Звезда", Сербія, "Ірбіс-Скейт", Болгарія, "Акюрейрі", Ісландія, "Зейнтібурну", Туреччина).

Крім того, донецький клуб вперше з 2013 року виборов право бути господарем матчів своєї групи.

Додамо, що матчі другого етапу групи С Континентального кубка-2020 відбудуться з 18 по 20 жовтня на льодовій арені "Термінал" у Броварах.

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