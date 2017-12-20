ХК "Белый Барс" одержал 15-ю победу в сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. ХК "Волки" из Броваров и "Белому Барсу" выпало открывать 23-й тур Украинской хоккейной лиги, которым возобновились соревнования после международной паузы, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Накануне матча обе команды провели некоторые изменения в составах. И если “Белый Барс” дозаявил только одного Владислава Герцика, то “Волки” разорвали контракты сразу с тремя хоккеистами, и пополнили состав голкипером Артемом Кожевниковым.
Однако, в заявке “Волков” на матч оказалось всего 15 хоккеистов, включая двух вратарей. Но именно “Волки” открыли счет: шайбу на 17-й минуте на свой счет записал Юрий Бобков.
Уже в дебюте второго периода “Белому Барсу” удалось сравнять счет усилиями Дмитрия Даниленко, он же ассистировал партнерам и в двух следующих шайбах своей команды — сначала Максим Ядловский забросил шайбу в меньшинстве, а в третьем периоде отличился Никита Лесников.
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Точку в матче поставил капитан “Белого Барса” Руслан Ромащенко, который забросил четвертую шайбу своей команды на 57-й минуте матча — 4: 1.
Таким образом, “Белый Барс” получили 15 выигрыш в чемпионате и с 48 очками удерживают вторую строчку УХЛ и имеют 7 баллов преимущества над “Кременчугом”.
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Отметим, что следующий поединок команда Константина Буценко проведет 20 декабря против “Донбасса”, а вот “Волкам” днем позже предстоит провести домашний матч с “Галицкими Львами”.
Добавим также, в других баталиях “Галицкие Львы” в овертайме сломили сопротивление “Кременчуга” 4: 3, а “Донбасс” обыграл харьковский “Динамо” 3: 2.
Напомним, молодежная сборная Украины по хоккею выиграла свой последний матч на чемпионате мира в Дивизионе IB и заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.