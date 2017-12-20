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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75107 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89507 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92147 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110265 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104973 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111954 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117137 просмотра

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ХК "Белый Барс" одержал 15-ю победу в сезоне УХЛ

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. ХК "Волки" из Броваров и "Белому Барсу" выпало открывать 23-й тур Украинской хоккейной лиги, которым возобновились соревнования после международной паузы, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Накануне матча обе команды провели некоторые изменения в составах. И если “Белый Барс” дозаявил только одного Владислава Герцика, то “Волки” разорвали контракты сразу с тремя хоккеистами, и пополнили состав голкипером Артемом Кожевниковым.

Однако, в заявке “Волков” на матч оказалось всего 15 хоккеистов, включая двух вратарей. Но именно “Волки” открыли счет: шайбу на 17-й минуте на свой счет записал Юрий Бобков.

Уже в дебюте второго периода “Белому Барсу” удалось сравнять счет усилиями Дмитрия Даниленко, он же ассистировал партнерам и в двух следующих шайбах своей команды — сначала Максим Ядловский забросил шайбу в меньшинстве, а в третьем периоде отличился Никита Лесников.

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Точку в матче поставил капитан “Белого Барса” Руслан Ромащенко, который забросил четвертую шайбу своей команды на 57-й минуте матча — 4: 1.

Таким образом, “Белый Барс” получили 15 выигрыш в чемпионате и с 48 очками удерживают вторую строчку УХЛ и имеют 7 баллов преимущества над “Кременчугом”.

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Отметим, что следующий поединок команда Константина Буценко проведет 20 декабря против “Донбасса”, а вот “Волкам” днем ​​позже предстоит провести домашний матч с “Галицкими Львами”.

Добавим также, в других баталиях “Галицкие Львы” в овертайме сломили сопротивление “Кременчуга” 4: 3, а “Донбасс” обыграл харьковский “Динамо” 3: 2.

Напомним, молодежная сборная Украины по хоккею выиграла свой последний матч на чемпионате мира в Дивизионе IB и заняла четвертое место в итоговой турнирной таблице.

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