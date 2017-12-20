ХК "Білий Барс" здобув 15-ту звитягу в сезоні УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. ХК “Вовки” з Броварів і “Білому Барсу” випало відкривати 23-й тур Української хокейної ліги, яким відновилися змагання після міжнародної паузи, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Напередодні матчу обидві команди провели деякі зміни в складах. І якщо “Білий Барс” дозаявив лише одного Владислава Герцика, то “Вовки” розірвали контракти відразу з трьома хокеїстами, і поповнили склад голкіпером Артемом Кожевниковим.
Проте, в заявці “Вовків” на матч виявилося лише 15 хокеїстів, включаючи двох воротарів. Проте саме “Вовки” відкрили рахунок: шайбу на 17-й хвилині на свій рахунок записав Юрій Бобков.
Уже в дебюті другого періоду “Білому Барсу” вдалося зрівняти рахунок зусиллями Дмитра Даниленка, він же асистував партнерам і в двох наступних шайбах своєї команди — спочатку Максим Ядловський закинув шайбу в меншості, а в третьому періоді відзначився Микита Лесніков.
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Крапку в матчі поставив капітан “Білого Барса” Руслан Ромащенко, який закинув четверту шайбу своєї команди на 57-й хвилині матчу — 4:1.
Таким чином, біло церківці одержали 15 виграш в чемпіонаті і з 48 очками втримують другий рядок УХЛ та мають 7 балів переваги над “Кременчуком”.
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Зазначимо, що наступний поєдинок команда Костянтина Буценка проведе 20 грудня проти “Донбасу”, а ось “Вовкам” днем пізніше належить провести домашній матч з “Галицькими Левами”.
Додамо також, в інших баталіях “Галицькі Леви” в овертаймі подолали опір “Кременчука” 4:3, а “Донбас” обіграв харківське “Динамо” 3:2.
Нагадаємо, молодіжна збірна України з хокею виграла свій останній матч на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB і зайняла четверте місце в підсумковій турнірній таблиці.