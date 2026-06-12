"Хезболла" заявила о возможном включении Ливана в соглашение между Ираном и США
Киев • УНН
"Хезболла" заявляет о требовании Ирана включить Ливан в любое соглашение с США. Документ о прекращении огня могут подписать уже в ближайшее воскресенье.
"Хезболла" уверена, что Иран будет настаивать на включении Ливана в любое соглашение с США, заявил в пятницу один из ведущих политиков группировки на фоне растущих ожиданий относительно возможного договорного решения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Хезболла", основанная Корпусом стражей исламской революции Ирана в 1982 году, вступила в региональный конфликт на стороне Тегерана 2 марта, открыв огонь по Израилю, что спровоцировало израильское наступление, в результате которого в Ливане погибли тысячи людей.
Иранские официальные лица неоднократно настаивали на прекращении боевых действий в Ливане как части любого более широкого соглашения.
Если соглашение состоится, мы полностью доверяем Исламской Республике… мы уверены, что она будет настаивать, чтобы любое соглашение включало вопрос Ливана
Израильские силы заняли части южного Ливана, где, по сообщениям Национального информационного агентства Ливана, в пятницу были зафиксированы новые авиаудары по нескольким городам и селам.
Западный источник сообщил, что меморандум между США и Ираном о прекращении войны в Персидском заливе может быть подписан уже в воскресенье. По его словам, текст документа еще согласовывается, а Иран настаивает, что соглашение должно также предусматривать прекращение боевых действий в Ливане.
На прошлой неделе советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что "Хезболла" "принесла большие жертвы" в войне, и что Ливан "станет неотъемлемой частью любого соглашения и любого перемирия", сообщало полуофициальное агентство Mehr.
Дополнение
Война в Ливане продолжается, несмотря на несколько перемирий, объявленных США, которые выступают посредником в переговорах между правительствами Ливана и Израиля.
"Хезболла" не является стороной переговоров и требует, чтобы правительство Ливана вышло из этого процесса.
Также "Хезболла" отклонила поддержанный США план, объявленный на прошлой неделе, который предусматривал прекращение огня со стороны группировки и вывод ее боевиков из южного Ливана.
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