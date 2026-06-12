"Хезболла" заявила о возможном включении Ливана в соглашение между Ираном и США

"Хезболла" уверена, что Иран будет настаивать на включении Ливана в любое соглашение с США, заявил в пятницу один из ведущих политиков группировки на фоне растущих ожиданий относительно возможного договорного решения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Хезболла", основанная Корпусом стражей исламской революции Ирана в 1982 году, вступила в региональный конфликт на стороне Тегерана 2 марта, открыв огонь по Израилю, что спровоцировало израильское наступление, в результате которого в Ливане погибли тысячи людей.

Иранские официальные лица неоднократно настаивали на прекращении боевых действий в Ливане как части любого более широкого соглашения.

Если соглашение состоится, мы полностью доверяем Исламской Республике… мы уверены, что она будет настаивать, чтобы любое соглашение включало вопрос Ливана - заявил политик «Хезболлы» Хасан Фадлалла в отрывке выступления, который транслировал телеканал группировки al-Manar.

Израильские силы заняли части южного Ливана, где, по сообщениям Национального информационного агентства Ливана, в пятницу были зафиксированы новые авиаудары по нескольким городам и селам.

Западный источник сообщил, что меморандум между США и Ираном о прекращении войны в Персидском заливе может быть подписан уже в воскресенье. По его словам, текст документа еще согласовывается, а Иран настаивает, что соглашение должно также предусматривать прекращение боевых действий в Ливане.

На прошлой неделе советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что "Хезболла" "принесла большие жертвы" в войне, и что Ливан "станет неотъемлемой частью любого соглашения и любого перемирия", сообщало полуофициальное агентство Mehr.

Дополнение

Война в Ливане продолжается, несмотря на несколько перемирий, объявленных США, которые выступают посредником в переговорах между правительствами Ливана и Израиля.

"Хезболла" не является стороной переговоров и требует, чтобы правительство Ливана вышло из этого процесса.

Также "Хезболла" отклонила поддержанный США план, объявленный на прошлой неделе, который предусматривал прекращение огня со стороны группировки и вывод ее боевиков из южного Ливана.

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