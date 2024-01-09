"Хезболла" заявила, что атаковала беспилотниками военную базу на севере Израиля

Ливанская военная группа "Хезболла" заявила об атаке беспилотниками на ключевую израильскую военную базу в Цфате. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

"Хезболла" заявила, что совершила нападение в ответ на израильские удары в понедельник и ранее на ее высокопоставленного представителя и представителя ХАМАС.

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Боевики утверждают, что выпустили несколько ударных БПЛА. Впоследствии представитель армии Израиля заявил, что северная база пострадала в результате воздушной атаки, но повреждений и жертв нет.

Спикер также не сказал, где именно произошел инцидент.

Это уже вторая атака по крупной израильской военной базе за предыдущие дни. В субботу ударили по авиабазе Маунт-Мерон.

Дополнение

За несколько часов до нападения на Цфати израильский беспилотник ударил по авто на юге Ливана. В результате удара погибли три человека, но пока нет подтверждений, кто именно.

В издании отметили, что резкая эскалация между Израилем и "Хезболлой" усиливает опасения, что война Израиля с ХАМАС в Газе грозит распространиться на весь регион.

Напомним,

Заместитель лидера террористической группировки ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва в столице Ливана.

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