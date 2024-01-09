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"Хезболла" заявила, що атакувала безпілотниками військову базу на півночі Ізраїлю

"Хезболла" заявила, що атакувала безпілотниками військову базу на півночі Ізраїлю

Київ • УНН

 • 26317 перегляди

"Хезболла" атакувала ізраїльську військову базу в Цфаті ударними безпілотниками. У ЦАХАЛі заявили, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Ліванська військова група "Хезболла" заявила про атаку безпілотниками на ключову ізраїльську військову базу у Цфаті. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

"Хезболла" заявила, що вчинила напад у відповідь на ізраїльські удари в понеділок і раніше на її високопоставленого представника та представника ХАМАС.  

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Бойовики стверджують, що випустили декілька ударних БПЛА. Згодом представник армії Ізраїлю заявив, що північна база постраждала внаслідок повітряної атаки, але пошкоджень та жертв немає. 

Речник також не сказав, де саме стався інцидент.

Це вже друга атака по великій ізраїльській військовій базі за попередні дні. В суботу вдарили по авіабазі Маунт-Мерон.

Доповнення 

За декілька годин до нападу на Цфаті ізраїльський безпілотник ударив по авто на півдні Лівану. Унаслідок удару загинули троє осіб, але поки немає підтверджень, хто саме.

У виданні зазначили, що різка ескалація між Ізраїлем і "Хезболлою" посилює побоювання, що війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі загрожує поширитися на весь регіон.

Нагадаємо

Заступник лідера терористичного угрупування ХАМАС Салех аль-Арурі загинув внаслідок вибуху в столиці Лівану.

ЦАХАЛ попереджає, що буде боротися з "Хезболлою", оскільки ліванське угрупування атакує територію Ізраїлю18.12.23, 11:57 • 28127 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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