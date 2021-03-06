Хет-трик Левандовски принес “Баварии” победу над “Боруссией”

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56237 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77188 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111053 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146508 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196419 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193811 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280272 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328838 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157915 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Хет-трик Левандовски принес “Баварии” победу над “Боруссией”

Хет-трик Левандовски принес “Баварии” победу над “Боруссией”

Киев  •  УНН

 • 15384 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. “Бавария” на своем поле победила “Боруссию” Дортмунд в центральном матче 24-го тура немецкой Бундеслиги, передает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Детали

В очередной раз в этом сезоне “баварцы” продемонстрировали невероятный характер. Проигрывая 0: 2 в десятой минуте матча после дубля Эрлинга Холланд (2 и 9 мин), мюнхенцы смогли сделать камбэк. Роберт Левандовски (26 и 44 мин) еще до перерыва оформил дубль, а незадолго до финального свистка Леон Горетцка (88) сделал счет 3: 2. На 90-й минуте Левандовски оформил хет-трик и установил окончательный счет на табло (4: 2).

Дополнение

Благодаря этой победе команда Флика защитила лидерство в турнирной таблице — отрыв от “СБ Лейпциг” по-прежнему составляет два очка. “Боруссия” лишь шестая — 39 пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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