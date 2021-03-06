Хет-трик Левандовски принес “Баварии” победу над “Боруссией”

Детали

В очередной раз в этом сезоне “баварцы” продемонстрировали невероятный характер. Проигрывая 0: 2 в десятой минуте матча после дубля Эрлинга Холланд (2 и 9 мин), мюнхенцы смогли сделать камбэк. Роберт Левандовски (26 и 44 мин) еще до перерыва оформил дубль, а незадолго до финального свистка Леон Горетцка (88) сделал счет 3: 2. На 90-й минуте Левандовски оформил хет-трик и установил окончательный счет на табло (4: 2).

Дополнение

Благодаря этой победе команда Флика защитила лидерство в турнирной таблице — отрыв от “СБ Лейпциг” по-прежнему составляет два очка. “Боруссия” лишь шестая — 39 пунктов.