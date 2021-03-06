Хет-трик Левандовскі приніс “Баварії” перемогу над “Боруссією”

Деталі

В черговий раз в цьому сезоні “баварці” продемонстрували неймовірний характер. Програючи 0:2 до десятої хвилини матчу після дубля Ерлінга Холанда (2 і 9 хв), мюнхенці змогли зробити камбек. Роберт Левандовскі (26 і 44 хв) ще до перерви оформив дубль, а незадовго до фінального свистка Леон Горетцка (88) зробив рахунок 3:2. На 90-й хвилині Левандовскі оформив хет-трик і встановив остаточний рахунок на табло (4:2).

Доповнення

Завдяки цій перемозі команда Фліка захистила лідерство в турнірній таблиці — відрив від “РБ Лейпциг”, як і раніше становить два очки. “Боруссія” лише шоста — 39 пунктів.