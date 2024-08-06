В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки совершили ракетную атаку, обстреляли 12 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру и жилые дома. В результате вражеских атак погиб 1 человек, 5 получили ранения. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Белозерка, Томина Балка, Ингулец, Берислав, Давыдов Брод, Львово, Михайловка и город Херсон.

Враг совершил ракетную атаку по Бериславскому району. По результатам боевой работы Сил противовоздушной обороны ракеты были уничтожены - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его данным, попали в объект критической инфраструктуры и админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 8 многоэтажек и 13 частных домов.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

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