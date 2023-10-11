Херсонщина: авиация рф ударила по Бериславскому району, сбросили 8 управляемых авиабомб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. российская оккупационная авиация ударила по Бериславскому району Херсонской области. На два населенных пункта сбросили восемь управляемых авиабомб. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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“российская авиация ударила по Бериславскому району. На два населенных пункта сбросили восемь управляемых авиабомб. Последствия попаданий уточняем”, - написал Прокудин.
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Армия рф в среду сбросила с дрона боэприпас на поселок Киндийка Херсонской области. Попали в территорию вблизи кладбища. Три человека травмированы, один из них в реанимации.