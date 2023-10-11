Херсонщина: авіація рф вдарила по Бериславському району, скинули 8 керованих авіабомб

Цитата

“російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб. Наслідки влучань уточнюємо”, - написав Прокудін.

Доповнення

Армія рф у середу скинула з дрона боєприпас на селище Кіндійка Херсонської області. Поцілили у територію поблизу цвинтаря. Троє людей травмовані, один з них у реанімації.