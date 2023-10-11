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Херсонщина: авіація рф вдарила по Бериславському району, скинули 8 керованих авіабомб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. російська окупаційна авіація вдарила по Бериславському району на Херсонщині. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Цитата

“російська авіація вдарила по Бериславському району. На два населені пункти скинули вісім керованих авіабомб. Наслідки влучань уточнюємо”, - написав Прокудін.

Доповнення

Армія рф у середу скинула з дрона боєприпас на селище Кіндійка Херсонської області. Поцілили у територію поблизу цвинтаря. Троє людей травмовані, один з них у реанімації.

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