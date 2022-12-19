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Херсон: у 10% жителей нет света, а у 25% – тепла

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на сегодняшний день, 19 декабря, 80% жителей Херсона имеют водоснабжение, 75% с теплом, а 90% херсонцев имеют свет. Об этом сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время брифинга, информирует УНН.

Детали

По данным Луговой, на сегодня водой обеспечено 80% города, из-за многочисленных обстрелов без водоснабжения остались районы Остров и Антоновка. Она отметила, что при поддержке генераторов службы пытаются качать воду из артезианских скважин, впрочем, ситуация напряженная.

Кроме этого, 75% жителей Херсона имеют теплоснабжение. Но из-за попадания ряд домов в Суворовском и Шуменском районах остается без тепла.

"Специалисты только отремонтируют, и здесь опять попадания. Враг за эти 8 месяцев оккупации очень хорошо изучил критическую инфраструктуру, он знает, где и что расположено, как действовать и каким образом попадать", - отметила Лугова.

Также она проинформировала, что около 90% домов есть свет.

"Но есть такие случаи, как сегодня утром, когда было попадание и долгий период времени мы были без света. Есть участки, как Антоновка, где в ближайшее время невозможно восстановить электроснабжение, и тысячи людей находятся без света, потому что добраться туда не можно из-за постоянных обстрелов", - подытожила чиновница.

Напомним

В Херсоне микрорайон Корабел остался без тепла, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны России работники не могут отремонтировать местную ТЭЦ.

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